Agropoli. Coronavirus, il sindaco Adamo Coppola invita al rispetto delle norme di sicurezza per non rischiare di tornare al passato

Agropoli. Il sindaco Adamo Coppola, visti i contagi da Coronavirus che si sono registrati nelle ultime settimane in alcuni comuni vicini, fa appello al senso di responsabilità di cittadini ed ospiti affinché rispettino le norme di sicurezza atte a prevenire la diffusione del contagio. Il primo cittadino sottolinea come ad Agropoli non vi siano casi accertati di Coronavirus, ma è comunque necessario prestare la massima attenzione. Per tale motivo invita tutti ad indossare la mascherina nei luoghi chiusi, dando mandato ai Vigili Urbani di controllare che le norme di sicurezza vengano rispettate. La sua attenzione poi si concentra sulla questione delle spiagge dove non è obbligatorio l’uso della mascherina essendo all’aperto, ma invita comunque ad indossarla nel caso in cui non sia possibile mantenere le distanze interpersonali. Il rispetto delle norme è fondamentale, sottolinea il sindaco Coppola, per non rischiare di tornare al passato