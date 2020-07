Aggiornamenti sulla lite a Furore: è stato il ragazzo ad aggredire. Sono sopraggiunte novità per quanto riguarda la violenta lite di ieri sera a Furore, in Costiera Amalfitana, per la quale è stato necessario l’intervento dei Carabinieri della Stazione di Amalfi con il capitano Umberto D’Angelantonio per le dovute indagini.

Il ragazzo trasportato poi in ospedale a Castiglione di Ravello, sarebbe stato proprio il primo ad iniziare, aggredendo i vicini.

In base alla nota giunta in redazione, il giovane minaccia i vicini, ritenendo che proprio loro abbiano segnalato la sua piantagione alle forze dell’ordine, minacce mai state prese sul serio. Si sarebbero susseguiti diversi dispetti, fino alla giornata di ieri, quando il ragazzo sarebbe sceso dal suo apecar armato di mazza da baseball modificata ad arma, aggredendo prima la donna di sessant’anni e poi il marito. Quest’ultimo è riuscito a disarmarlo, colpendo il il giovane con la sua stessa arma.

Cronaca di un ragazzo che preferisce la vita di stampo malavitoso a una di onesti lavoratori come i loro vicini. Nessuna famiglia ha aggredito nessuno, ma la sintesi di un ragazzo che ha perso quanto piantato se la prende con i suoi vicini, si legge nella nota.