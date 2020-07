Agerola riparte nel segno dei colori: al via l’operazione “Fiori nelle piazze”.

Agerola riparte nel segno dei fiori e dei colori. Abbellire questo meraviglioso paese è un dovere nei confronti dei cittadini e degli ospiti tornati a riempire le nostre strade e le nostre piazze.

La vocazione di Agerola è il riferimento ideale per il turismo post covid grazie alla possibilità di mantenere il distanziamento in maniera naturale, godere degli ampi spazi verdi e dell’aria pura e inebriarsi con la bontà dell’eccellente paniere gastronomico.

Agerola è Covidfree e si presenta con le carte in regola per affrontare, vincendola, la sfida di una stagione turistica non semplice.