Agerola, principio di incendio in zona San Lazzaro

Cresce la paura in costiera amalfitana per un principio di incendio ad Agerola, in località San Lazzaro. Al momento non si riscontrano gravi danni alla vegetazione o abitazioni limitrofe, ma si auspica in un pronto intervento da parte dei Vigili del Fuoco affinché non si ripetano le vicende degli anni passati in cui la Diva Costa continuava a bruciare senza sosta. La zona di punta San Lazzaro intanto è invasa dal fumo e dal cattivo odore.