Agerola . Maria Cuomo “Assolutamente falsa e infondata la mia candidatura a sindaco”

Agerola ( Napoli) . L’avvocato Maria Cuomo sceglie le pagine di Positanonews, il giornale della Costiera amalfitana e Penisola Sorrentina, per smentire la sua possibile candidatura a sindaco di Agerola come riportato da alcuni giornali e siti della Campania. “Non mi sono mai interessata alla politica e non mi fa piacere che il mio nome sia strumentalizzato da qualcuno. Qualsiasi possa essere la ragione, mi ritrovo continuamente a rispondere a persone che me lo chiedono perchè il mio nome è uscito sulla stampa .Mi ritrovo con persone che mi chiamano per sapere se è vero. Gente che crede che non voglio dirlo per qualcosa, in realtà non sono candidata, ne ho avuto mai l’intenzione di candidarmi a sindaco”