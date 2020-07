Agerola. Lutto per il parroco don Luigi Avitabile per la scomparsa del padre

Agerola ( Napoli ) . Lutto per il parroco don Luigi Avitabile per la scomparsa del padre. Per il sacerdote della Arcidiocesi di Amalfi – Cava de’ Tirreni, condoglianze anche dalla Costiera amalfitana e da tanti agerolesi che lo vogliono bene. Anche noi di Positanonews, il giornale della Costa di Amalfi e Sorrento, ci stringiamo forte al suo dolore con grande affetto.

Tanti i messaggi dalla Diocesi

Tutti noi ci stringiamo al caro don Luigi Avitabile in questo momento di dolore per la dipartita del suo caro papà. Assicuriamo la nostra preghiera.

Dalla Parrocchia di San Lazzaro di Agerola

La Comunità Parrocchiale di San Lazzaro si unisce al dolore e alla preghiera del parroco don Luigi e della sua famiglia per la scomparsa del papà Tommaso! 🙏

Nella foto il parroco di Agerola don Luigi Avitabile al quale va il nostro abbraccio.