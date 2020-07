Agerola. La bella notizia. Alessia è tornata a casa “Bentornata Leonessa” , così lo striscione in strada che la ha accolta. Dagli amici della Voce di Agerola la bella notizia per la cittadina della Costiera amalfitana , la Svizzera della Campania è in festa. Una gioia per tutti noi dalla Costa d’ Amalfi ai Monti Lattari, un abbraccio ad Alessia e alla famiglia.