Agerola, incendio in zona Paipo: interviene canadair – VIDEO

Agerola. Incendio in zona Paipo un paio d’ore fa. Per cause ancora da accertare, si è generato un incendio e le fiamme si sono alzate nella vegetazione di una zona caratteristica, spesso attraversata dagli escursionisti: un’area unica insieme alla zona di Bomerano, Monte Tre Calli, Monte Calabrice e Capo Muro.

E’ dovuto entrare in azione un canadair che è riuscito fortunatamente a domare l’incendio. Vi terremo aggiornati su ulteriori dettagli.

Video di Nicola Avitabile.