Agerola festeggia Virginia Russo che compie oggi 105 anni

Virginia conduce ancora oggi una vita tranquilla e regolare e non nasconde la malinconia dei tempi passati, pur circondata da tanti familiari ed amici. È autonoma e nonostante qualche piccolo acciacco regala a chi le sta intorno la gioia di una vita vissuta senza rimpianti. Donna molto religiosa (più volte ha riferito di aver visto la Madonna in sogno) non rinuncia ai piccoli piaceri della vita. Come bere un bicchierino di amaro Cinar ogni giorno intorno alle 16.00 e un buon bicchiere di vino a pranzo e, qualche volta, anche a cena. Non ha mai cambiato casa ed oggi vive insieme al figlio 83enne Angelantonio Pisacane e con la nuora Medaglia Fiorina, di 84 anni.