Agerola. Caos collegamenti con Amalfi, la Sita Sud risponde alle richieste del Comune ed istituisce corse aggiuntive nella fascia mattutina

Il Comune di Agerola aveva inviato una richiesta al Coordinatore territoriale della Sita Sud Diego Corace per chiedere nuove corse giornaliere mattutine in ragione della totale assenza di collegamenti in modo particolare nella fascia oraria dalle 9.15 alle 12.00 in considerazione anche dell’aumento di pendolari e turisti nel periodo estivo che determina forti criticità e disagi all’utenza essendo necessario il contenimento dei posti a sedere sugli autobus nel rispetto delle norme anti-Covid.

E la risposta della Sita Sud, nella persona di Diego Corace, non si è fatta attendere. Già da domani giovedì 16 luglio saranno integrate nuove corse nella fascia mattutina indicata. Tale modifica all’esercizio, nonostante il periodo sfavorevole, servirà ad alleviare i disservizi all’utenza della comunità.