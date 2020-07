Agerola-Amalfi, caos trasporto pubblico: l’appello a Diego Corace

Le normative anti-Covid19 per il trasporto pubblico locale in termini di contenimento dei posti a sedere sui mezzi bus e il fisiologico aumento del numero di pendolari e turisti nel periodo estivo stanno rilevando forti criticità e disagi all’utenza, in particolar modo i lavoratori obbligati a raggiungere il proprio posto di lavoro, sulla tratta che collega Agerola con Amalfi e viceversa.

Si rileva l’assenza di corse nella fascia oraria mattutina, in particolar modo dalle ore 9.15 alle ore 12.00. E negli orari nei quali viene data copertura c’è un solo bus che parte dalla frazione San Lazzaro, con numero ridotto di posti a sedere, tale da compromettere in maniera drastica il diritto alla mobilità per gli utenti in attesa alle fermate lungo il percorso cittadino di Agerola.

A tal proposito, l’amministrazione comunale di Agerola rende noto di aver interrogato il nuovo Coordinatore Diego Corace, con le seguenti richieste: