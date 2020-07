Addio al Maestro Ennio Morricone

Roma – E’ morto nella notte in una clinica romana per le conseguenze di una caduta il premio Oscar, Ennio Morricone.

Il grande musicista e compositore italiano, autore delle colonne sonore piu’ belle del cinema italiano e mondiale da “Per un pugno di dollari” a “Mission” , “C’era una volta in America” “Nuovo cinema Paradiso”, “Malena” etc, aveva 93 anni. Qualche giorno fa si era rotto il femore.

“Io penso che, quando fra cento, duecento anni, vorranno capire com’eravamo, è proprio grazie alla musica da film, che lo scopriranno.”