Ad Amalfi comincia a tornare il movimento. Intanto, proseguono i lavori in corso per la piazza.

A causa del Covid, proseguono ancora i lavori in corso nella piazza di Amalfi. Qui, qualcosa si sta muovendo: dopo il periodo di lock down che ha visto i cittadini italiani costretti nelle proprie abitazione, impossibilitati ad uscirne se non per motivi improrogabili, di lavoro e di salute, in questa fase, caratterizzata da maggiore libertà, sebbene debbano essere rispettati alcuni accorgimenti per evitare una nuova diffusione del virus che, fortunatamente, ha soltanto sfiorato la Costiera Amalfitana, sta tornando il movimento.