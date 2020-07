Accampamenti sul lungomare di Salerno con panni stesi, brutta immagine per la città

Con l’emergenza Covid 19 sono cambiate molte nostre abitudini e abbiamo dovuto rimanere reclusi in casa . Le spiagge libere non sono state più accessibili come gli anni scorsi ed è necessaria in molti casi una prenotazione per fruirne. Ma ci sono immagini che non vorresti mai vedere in un paese che si definisce civile come il nostro. Il lungomare di Salerno valorizzato negli ultimi anni come riporta il sito salernonotizie è diventato scenario di accampamenti di clochard che utilizzano le panchine in marmo per trascorrere la notte e stendere anche i propri indumenti . Il video che riprende le scene non gradevoli è stato girato all’alba nelle prime ore del mattino alle 5.30 di oggi. L’immagine non è certo edificante per la città di cui è stato sindaco De Luca che è definito” sceriffo” e” u funtanar” per aver addobbato e fornito il capoluogo di fontane e garantire ristoro ai residenti e turisti. La città conosciuta per le “Luci d’artista” si è candidata anche come città turistica.

Valeria Civale