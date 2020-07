A Vietri sul Mare il matrimonio di Vittoriana Abate e Simone Billi.

Sarà il “matrimonio dell’anno”, quello che unirà Vittoriana Abate e Simone Billi. La cerimonia civile, in forma intima, verrà officiata presso la spiaggia del Lloyd’Baia Hotel di Vietri sul Mare il 5 settembre, con la presenza di VIP ed amici scelti dalla coppia, mentre il rito religioso sarà officiato a Roma. Una storia d’amore nata dopo una intervista della giornalista salernitana al deputato fiorentino, con il classico “colpo di fulmine” scoccato tra un microfono ed una telecamera. Una storia d’amore che, senza imbarazzi è cresciuta anche grazie ai social, dove i due innamorati non hanno mai fatto mancare agli amici le visione della loro felicità. Una felicità che sarà consacrata in una delle località più amate dai novelli sposi, Vietri sul Mare, in un posto in cui magia e amore sono parte integrante del panorama mozzafiato della Costiera amalfitana.

Un momento di felicità che Vittoriana e Simone condivideranno con chi ha accompagnato il loro amore, con la certezza di un futuro radioso fatto di gioia e di felicità.