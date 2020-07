A Vico Equense un esperimento sociale sulla disabilità

Nei giorni 3, 4 e 5 luglio prossimi VicoEquense sarà teatro dell’esperimento sociale “CHI E’ IL DISABILE?”, promosso dal Garante per i diritti delle Persone con disabilità, Emilia Terracciano, in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Sociali, la Commissione per le Pari Opportunità, gli Istituti Comprensivi “Costiero” e “F. Caulino”, l’Istituto Alberghiero “De Gennaro”, le Cooperative “Il Delfino” e “La Locanda”, l’Associazione “Oltre il Guscio”, il Comitato “Vico Equensesenza Barriere” e l’Agenzia Letteraria Contrappunto House Of Books.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune, è di natura culturale, formativa e sociale. Rientra tra le finalità connesse all’esercizio delle funzioni del Garante, allo scopo di assicurare la piena promozione e la tutela dei diritti delle persone con disabilità, con particolare attenzione alla loro integrazione ed inclusione sociale. L’esperimento rappresenta la prima fase di un’attività di sensibilizzazione del territorio, che si concluderà con la realizzazione di uno spot.

A questo scopo, in alcuni luoghi del Centro di Vico e dei Borghi saranno allestite delle postazioni presso le quali i cittadini saranno invitati a svolgere l’esperimento. Successivamente, l’iniziativa vedrà coinvolte le scuole durante l’arco dell’intero anno scolastico 2020/2021.

“La disabilità è una condizione che sicuramente necessita di attenzioni specifiche, ma che non deve essere una limitazione al rispetto dell’essere umano, per cui non si possono accettare ancora situazioni di pregiudizio. Bisogna fare cultura, superare sempre più le barriere mentali che non permettono di cogliere le potenzialità e di andare oltre i deficit, alfine di permettere alle persone con disabilità di avere un ruolo sociale ed interagire con la comunità”.

Ecco i punti presso i quali si potrà trovare una postazione:

VENERDI 3 LUGLIO

Ore 10.30: Supermercato Conad, via Nicotera/Supermercato Decò, via R. Bosco (Bonea)

Ore 11.00: Supermercato Il Punto Sigma, via R. Bosco (S. Andrea)

Ore 17.00: Marina di Aequa/Marina di Vico.

SABATO 4 LUGLIO

Ore 10.00: Mercato comunale, via L. De Feo

Ore 18.00: Bar Massa, Moiano.

DOMENICA 4 LUGLIO

Ore 10.30: Chiesa San Salvatore/Chiesa Arola

Ore 11.00 Chiesa Bonea

Ore 18 .00: Gelateria Gabriele, C.so Umberto I