A Temptation Island 2020 l’ex viola Lorenzo Amoruso è già diventato il ‘difensore’ di tutti i fidanzati. Nella prima puntata del reality di Canale 5 – in onda il 2 luglio e vista da 3,7 milioni di telespettatori – l’ex calciatore 49enne ha iniziato il suo viaggio nei sentimenti insieme alla compagna Manila Nazzaro, 42 anni, ex Miss Italia. La coppia è apparsa molto affiata tanto che al momento dei saluti – dovranno vivere per 21 giorni in due villaggi separati in compagnia dei tentatori – si sono scambiati un lungo e affettuoso bacio. E l’ex giocatore della Fiorentina, parlando dell’esperienza, ha ammesso: “Magari alla fine arriva l’anello”. I due si conoscono da quattro anni e da tre sono fidanzati. “Mi divido tra Firenze e Roma” ha raccontato l’opinionista sportivo che da quando frequenta l’ex reginetta di bellezza sente il desiderio di mettere radici. “Da giovane me la sono goduta…” ha dichiarato Amoruso che da scapolo incallito si è trasformato in fidanzato ideale.

Durante i primi giorni del viaggio nei sentimenti, la coppia ha accusato un po’ il distacco: entrambi hanno ammesso di sentire la mancanza del partner ma non hanno rinunciato a viversi l’esperienza. In particolare l’ex gigliato dopo essersi semplicemente divertito durante la prima festa nel villaggio, ha tirato fuori la parte più sensibile del proprio carattere. Amoruso si è preoccupato di stare accanto ad Alessandro e a Andrea che non stanno vivendo un momento felicissimo con le rispettive fidanzate. Di fronte all’amaro sfogo di Alessandro contro Sofia, Lorenzo ha cercato di tranquillizzarlo mentre davanti all’inganno messo in atto da Anna ai danni di Andrea, l’ex viola ha sbottato: “Non si ottengono le cose con gli inganni”. E, poi, all’ex calciatore non sono piaciuti i discorsi di Anna sulla maternità, sul fatto che il fidanzato economicamente sta bene e che quindi possono mettere su famiglia. Amoruso non è andato per il sottile e l’ha accusata di eccessiva venalità: “Non ho visto rispetto per l’amore. L’amore che lei decanta tanto. Lei dice: Ottengo ciò che voglio facendo così perché so che lo faccio star male. Ragazzi, Dario Argento le fa una p…a, a questa. Ho visto solo attaccamento ai soldi”.