A settembre Positano Agerola Vertical e Furore Wine Vertical

Due appuntamenti imperdibili per tutti gli sportivi a settembre organizzati dall’A.S.D Trail degli Dei, nello splendido scenario della Costiera Amalfitana. Il 6 settembre ci sarà la gara Positano Agerola Vertical (km 2,000 D+1000): dalla località Paipo ad Agerola si scenderà a piedi fino a Positano alla Chiesa di Nocelle, punto di partenza della gara che inizierà verso le 10.30. Il 20 settembre invece al Fiordo di Furore si potrà partecipare al Furore Wine Vertical (km 2,000 D+522 scalini 2330). Per entrambe le gare il numero massimo di iscrizioni è di 100 atleti, la quota per partecipare è di 15 euro. Saranno premiati i primi 3 uomini e le prime 3 donne. Ad ogni partecipante saranno consegnati un pacco gara con maglietta tecnica e un ristoro a sacco all’arrivo. Per ulteriori informazioni si può inviare un’email a : giovanni-acampora@virgilio.it

Vittoria Criscuolo