A settembre la Regata delle Torri Saracene.

È in programma per il prossimo settembre la XV edizione della Regata delle Torri Saracene, solitamente in programma a inizio giugno e posticipata causa Covid. Molto tecnica e spettacolare, la regata di quest’anno si articola su tre prove, per un totale di oltre 200 miglia. Oltre che del calendario della V Zona FIV, la RTS fa parte del Calendario Nazionale Vela d’Altura e, attraverso la prova “Castellammare di Stabia-Marina di Camerota”, del Campionato Italiano Offshore organizzato dall’UVAI (Unione Vela d’Altura Italiana) e rinviato al 2021.

Tre le regate in programma:

COPPA VITRUVIO Napoli – Capri – Pozzuoli (circa 50 NM) – 5 settembre 2020 (circoli FIV: Sez. Velica di Napoli della Marina Militare, LNI di Napoli, LNI di Pozzuoli, Regata delle Torri Saracene asd )

THE TOWERS RACE: C.mare di Stabia-Marina di Camerota (circa 90 NM) – 12 settembre 2020 (circoli FIV: Regata delle Torri Saracene asd, LNI Vico Equense )

MARSILI RACE : Marina di Camerota – Tropea (circa 80 miglia) – 19 settembre (circoli FIV: Regata delle Torri Saracene asd, CV Santa Venere ) A coloro che avranno ottenuto i piazzamenti migliori, andrà il Certamen Perpetuum , di cui è attualmente detentore Cesare Bertoli della Lni di Pozzuoli con ZEN 2 . La manifestazione viene effettuata con il supporto del Circolo Velico Stabia e del S. Gennaro Y.C. di Castellammare di Stabia. Marina di Camerota , location tradizionale della RTS, offrirà, ancora una volta, l’ormeggio gratuito ai primi iscritti per una settimana in collaborazione con il Camerota Yachting Service e sarà teatro, come ogni anno, di una piacevole settimana di permanenza nel Cilento. Seguirà un’altra settimana di ormeggio, sempre per i primi iscritti, offerta dal Porto di Tropea .

Patrocinio della Regione Campania, dell’AMP Punta Campanella e dei Comuni di Castellammare di Stabia e, ovviamente, Camerota. Ormeggio gratuito per i primi iscritti a Napoli, Castellammare, Marina di Camerota e Tropea. Premi per ognuna delle regate in programma, nonché per i traguardi volanti (Coppa Sabina, Trofeo Pipaluk).

Infoline: Regata delle Torri Saracene asd, tel. 3472883493 – email regatatorrisaracene@libero.it sito web: www.regatatorrisaracene.it

Qui il Bando.