A Ravello è giorno di festeggiamenti per il Santo Patrono. Questa sera c’è stata la Santa Messa Pontificale, in onore di San Pantaleone di Nicomedia, presenziata dall’Arcivescovo della Diocesi Amalfi-Cava de’Tirreni, Mons. Orazio Soricelli. Alle celebrazioni religiose nel Duomo erano presenti le massime autorità costiere, ed il sindaco di Ravello Salvatore Di Martino, che in questa occasione ha dedicato un pensiero ai ravellesi lontani che non sono potuti rientrari nella Città della Musica. E’ intervenuto poi anche Giovanni Amato, giovane originario di Ravello che attualmente è sindaco del comune di Magherno, in provincia di Pavia. La giornata di festa è stata condita dalle performance concertistiche della Banda di Minori.

