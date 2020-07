A Ravello si aprono i festeggiamenti di San Pantaleone: esposto il busto argenteo

A Ravello questa sera si sono aperti i festeggiamenti di San Pantaleone. Nel Duomo di Ravello è avvenuta l’esposizione del busto in argento del Santo di Nicomedia, dopo la celebrazione eucaristica da parte del parroco Don Angelo Mansi. La Città della Musica è in festa per il suo Santo Patrono, protettore di medici e ostretiche: la banda musicale in Piazza ha aperto le attese celebrazioni religiosi, che quest’anno seguiranno in sobrietà, date le disposizioni anti-Covid che prescrivono restrizioni per messe e cortei.