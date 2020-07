A Positano è sbarcata la bella Mariana Rodriguez: è lei la nuova fiamma di Stefano De Martino?

A Positano lo scorso weekend è sbarcata la bella modella venezuelana Mariana Rodriguez. Dopo aver trascorso giorni di relax a Capri, Mariana giunge anche Costiera Amalfitana, passeggiando per il paese verticale, in particolare a Marina Grande, dove era giunta per lavorare a uno shooting fotografico, concedendo anche qualche posa con un fan (sopra). La Perla della Costa d’Amalfi, continua ad essere la meta dei personaggi noti per l’intreccio amoroso con Stefano De Martino.

Ieri abbiamo trovato Alessia Marcuzzi ricongiunta al marito Paolo Calabrese, e come è ormai noto attraverso gli scatti rubati dal settimanale Chi, la 29enne sudamericana sta flirtando con il ballerino napoletano, sempre più ex di l’altra Rodriguez, Belen. Mariana durante lo scorso weekend trascorso tra l’isola azzurra e la costiera, ha fatto un giro sul mini yacht con il presentatore di Made In Sud.

Chi è Mariana Rodriguez?

Mariana Rodriguez arriva in Italia nel 2010, dove inizia come fotomodella e indossatrice per le più importanti griffe italiane e internazionali. Nel 2012 era in lizza per il posto di Velina di Striscia La Notizia, però fu “scavalcata” da Alessia Reato e Giulia Calcaterra.

Nel 2014, Mariana Rodriguez ha debuttato al cinema in Ma tu di che segno 6?, film diretto da Neri Parenti dove interpreta il personaggio di Monica. Il pubblico italiano, però, ha avuto modo di conoscerla anche e soprattutto per la sua esperienza a Pechino Express: lo stesso anno, insieme a Romina Giamminelli formava la coppia delle Immigrate, con l’esperienza che si concluse all’adventure name.

La venezuelana è stata anche concorrente della prima edizione Grande Fratello Vip, arrivando in semifinale. Nella sua carriera, poi, ricordiamo anche la presenza fissa nello studio di Matrix Chiambretti nei panni di ballerina e showgirl. Nel 2017, Mariana Rodriguez è stata anche una Iena: la giovane modella ha infatti realizzato un reportage per un’importante causa sociale: la crisi economica che da diversi anni sta affliggendo il Venezuela.

Prima delle vorticose storie di gossip dell’estate 2020, Mariana Rodriguez ha avuto una relazione con Simone Susinna, ex concorrente dell’Isola dei Famosi: il modello non ha preso bene le voci sulla ex e De Martino, tanto da liquidare la vicenda su Instagram con un “Dalle stelle alle stalle”, ridimensionando la storia che sta scaldando questa estate.