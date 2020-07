A Positano per il primo matrimonio post-Covid in diretta. Il sindaco: “In questo momento la città è ancora più splendida”.

Positanonews sta seguendo in diretta questo bel matrimonio, il primo post-Covid a Positano, la perla della Costiera Amalfitana, una città davvero romantica e mai bella come in questo periodo. Abbiamo approfittato della situazione per sentire le parole del sindaco Michele De Lucia: “Positano è sempre bella. In questo periodo è ancor più bella perché ha una tranquillità diversa, ha un ambiente ancor più sano di quello che è di solito. Per fortuna gli autobus ci hanno abbandonato e quindi siamo molto contenti. Siamo molto contenti anche del risultato che abbiamo avuto ultimamente al TAR, per cui continuiamo a lavorare a difesa del nostro territorio ed a fare cose belle come quella di stasera. Questo per noi è il secondo matrimonio, ne abbiamo avuto un altro l’altro ieri. Questo è il primo trasmesso in diretta da Positanonews, sempre presente e questo ci fa piacere, perché riesce a promuovere le nostre città in maniera veramente forte ed in maniera corretta”.

“Positano in questo momento è veramente splendida – ha aggiunto il primo cittadino -, per cui chi vuole godere di questo panorama e di questo clima deve assolutamente venire a Positano