A Positano è partita l’estate: il pontile dei Lucibello è completo. Dopo giorni di duro lavoro da parte degli operai, i quali hanno operato minuziosamente sotto il bollente sole estivo, finalmente i lavori di montaggio del pontile dei Lucibello sono terminati e si può affermare che, finalmente, è partita l’estate.

Si tratta di uno dei momenti più attesi a Positano, la perla della Costiera Amalfitana, che si ripete come un rito ogni stagione estiva. Abbiamo seguito passo passo i progressi e l’evoluzione ed oramai ci siamo, mancano soltanto gli ultimi particolari, con gli operai si stanno adoperando per l’installazione in mare.