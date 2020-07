A Positano arrivano gli amici di Valentino, Giancarlo Giammetti e Carlos Souza con la moglie Chacha’ – ESCLUSIVA

Sono sbarcati quest’oggi a Positano gli amici di Valentino Garavani, l’ex fidanzato e socio dello stilista Giancarlo Giammetti, e i coniugi brasiliani Carlos Souza e Charlene Shorto de Ganay, insieme ad un altro amico.

Il vecchio entourage della maison Valentino, si è ritrovato questa sera sul molo del paese verticale, godendo in riva al mare il tramonto in Costiera Amalfitana. Come detto, Garavani era in compagnia di Carlos Souza, modello ed ex PR della celebre casa di moda e Charlene Shorto detta Chacha’, che fu una delle muse del “re della moda italiano”.

Valentino e Giammetti insieme alla coppia sudamericana sono una compagnia stabile che viaggia in giro per il mondo, manca quindi lo stilista vogherese, che è sempre stato un habitué di Positano e di Capri, e chissà, potrebbe arrivare anche lui nella Città Romantica.

Valentino durante l’emergenza coronavirus ha celebrato sui social l’amicizia con artisti internzionali, come Lady Gaga e Anne Hathaway: con la Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti Foundation ha donato 1 milione di euro per sostenere la lotta contro il Covid, fondi che sono stati destinati per la realizzazione del Columbus Covid 2 Hospital al Policlinico dell’Università Agostino Gemelli di Roma.