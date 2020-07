A Piano di Sorrento il futuro è già presente, la città è tra le prime in Italia ad offrire la certificazione online

Piano di Sorrento. Riportiamo il post pubblicato dal sindaco Vincenzo Iaccarino sul suo profilo Facebook, che registra un grande merito ed orgoglio per la città della penisola sorrentina, il primo comune in Campania e tra i primi 18 comuni in Italia a permettere la certificazione online su smartphone e pc:

“E’ di questi giorni l’indicazione da parte del Governo affinché nel prossimo futuro tutti i servizi delle Pubbliche Amministrazioni dovranno essere accessibili attraverso lo smartphone. Bene per Piano di Sorrento il futuro è già iniziato. Già da oggi è possibile per ogni cittadino carottese richiedere dal proprio pc o dal proprio smartphone i certificati anagrafici suoi e dei componenti del suo nucleo familiare. Grazie al lavoro silenzioso del nostro settore servizi demografici il 17 giugno siamo entrati nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) ma questo è stato solo il primo passo di un progetto ambizioso che ho il piacere di dirvi realizzato. Non fra qualche settimana ma già in questo momento scaricando l’app “SmartAnpr” (disponibile per Android e iOS) ed accedendo con la propria Carta d‘Identità Elettronica o con lo SPID ogni cittadino potrà ricevere direttamente sul proprio telefonino il certificato anagrafico di cui necessita senza fare file allo sportello. A breve sul sito istituzionale del comune troverete tutte le istruzioni dettagliate su come operare anche per quanto riguarda l’assolvimento dell’imposta di bollo per la quale basterà indicare nell’applicazione il numero seriale della marca acquistata e che poi dovrà essere applicata sul certificato. La certificazione on line è possibile anche dal normale pc utilizzando il portale https://smartanpr.servizilocalispa.it/portal.

Pensiamo anche di organizzare a breve incontri con i cittadini per spiegare nel dettaglio la novità ed aiutarvi nelle eventuali difficoltà operative”