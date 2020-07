A Michele Savastano il regalo della Juve Stabia

Michele Savastano e la sua fidanzata furono travolti da un’auto lo scorso 13 agosto. Le condizioni del ragazzo sembrarono subito gravissime ed infatti per lui un mese di coma e diversi interventi chirurgici, seguiti da un lungo periodo di riabilitazione. Ma ora l’incubo sembra essere finito. Tornato a casa da qualche settimana, Michele ha trovato tutta la cittadinanza stabiese a fargli festa perché felice di rivederlo. Tifosissimo della Juve Stabia, il 27enne, ormai ristabilito, ha ricevuto un fantastico regalo: una maglia con il numero tre e le firme dei giocatori della squadra del cuore. E’ stato proprio il mister Caserta a consegnargliela a casa. Queste le parole emozionate di Michele: “Grazie alla mia Juve Stabia per le tante attenzioni nei miei confronti. Per aver avuto un pensiero per me mettendo il mio nome e il numero 3 alla maglietta. E mi e stata portata a casa da una grande persona Mister Fabio Caserta”.