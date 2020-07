8 luglio 2020: Giornata internazionale del Mar Mediterraneo

Oggi 8 luglio si celebra la Giornata internazionale del Mar Mediterraneo. Un giorno dedicato al Mare Nostrum, al suo stato di salute e a tutti coloro che nelle sue acque vivono e lavorano. Un paradiso mondiale di biodiversità che ha sperimentato negli ultimi anni un crescente livello di inquinamento, soprattutto legato ai rifiuti in plastica, così come un sempre più intenso sovrasfruttamento delle proprie risorse ittiche. Per quanto riguarda proprio il sovrasfruttamento delle risorse ittiche, la FAO sottolinea come il 62% degli stock del Mediterraneo siano ormai al collasso. A preoccupare è l’innalzamento delle temperature globali, che secondo il WWF, potrebbero provocare (con un aumento pari a 2 gradi) la scomparsa del 30% del patrimonio naturale del Mediterraneo. C’è però la plastica ai primi posti in materia di nemici del Mare Nostrum, con il 95% dei rifiuti presenti composto da tale materiale. n