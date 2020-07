6 luglio, Giornata internazionale del bacio: oggi se ne celebrano i 30 anni. La Giornata internazionale del bacio è stata istituita 30 anni fa in Inghilterra con il nome di National Kissing Day nel 1990, e si festeggia ogni 6 luglio, sebbene spesso si trovi indicata come una ricorrenza a livello mondiale, generando quindi una certa confusione. In altre parti del mondo, il 6 luglio viene invece considerato il Giorno Internazionale del Bacio Rubato.

Un gesto dai mille significati, che oggi più che mai assume anche un carattere scientifico: scambiarsi un bacio, infatti, può portare molti benefici anche per la salute, abbassare la pressione e diminuire lo stress. Un gesto che impegna 35 muscoli facciali, 112 muscoli posturali e coinvolge la bellezza di circa 80 milioni di batteri, ma fa un mondo di bene.