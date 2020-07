Sorrento.La impercorribile via Rota

da una riflessione di Gaetano Milano:

Troppo spesso le privatizzazioni diventano una negazione dei diritti per i cittadini,soprattutto nelle forniture di servizi pubblici o di necessità.Ricordate ,noi per la gestione idrica avevamo l’arips,che gestiva solo le risorse idriche della penisola,con efficienza e diligenza. La sinistra al potere alla Regione,indusse le istituzioni locali ad aderire al progetto di privatizzazione del servizio con

la nascita della Gori spa,con non pochi problemi conseguenziali,(nella prospettiva di un efficientemente del servizio)ma alla fine gestibile essendo presente sul territorio il centro decisionale Gori.(anche se ben lontano dalla efficienza auspicata).Apprendo adesso che Gori spa è confluita in ACEA spa,nell’ambito di una normale operazione di acquisizione di controllo societario:tutto legittimo,tuttavia non pienamente comprensibile in senso completamente privatistico quando oggetto del servizio prestato è un bene di primissima necessità:l’erogazione idrica e servizi annessi.Quali garanzie vengono offerte ai fruitori dei servizi prestati in questi casi?Tutto rimesso al privato:per me non va bene e bisogna farsi sentire.

La prima avvisaglia di quel che potrebbe accadere è la vicenda della pavimentazione di via Rota dopo l’intervento Gori di alcuni mesi fa.pare che Acea spa abbia stoppato l’intervento da parte di Gori,che pure si era obbligata a fare l’intervento nei confronti del Comune non appena completati i lavori.Conseguenza è che chi percorre via Rota se gli va bene prende solo il mal di schiena e nessuno sa,al momento,quando risolveremo il problema.Ci prepariamo ad un’altra storia che le scelte politiche hanno malamente indirizzato,nel senso che stavamo meglio quando stavamo peggio……