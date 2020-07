PIANO. MOTO ROMBANTI NELLA NOTTE DI VIA BAGNULO

I nostri lettori ci scrivono, ma soprattutto telefonano o inviano messaggi, sulle problematiche più disparate, per segnalarci guasti , inefficienze o storture. Questa volta le segnalazioni arrivano in merito al frastuono eccessivo di motociclette.

Caro Direttore, ti scrivo per segnalarti una cosa che non va nel nostro Comune, e, in

particolare, in Via Bagnulo. In estate la parte superiore di questa

strada, il tratto che va dal Corso Italia fino al ponte della

Circumvesuviana, diventa la pista preferita di centauri spericolati che

in sella a grosse motociclette la percorrono su e giù, specie di notte,

generando un fracasso infernale. Io ho chiesto ai vigili e pure ai

meccanici che riparano moto, se questi mostri stradali

fossero a norma e loro purtroppo mi hanno detto di sì. A questo punto io

penso che l’unico rimedio a tanto tormento sarebbe apporre dei dossi

artificiali distanziati in maniera di ridurre la velocità delle moto, e

quindi abbattere il fracasso delle loro marmitte infernali. Tieni

presente che i dossi esistono da tempo nella parte inferiore della

strada. Facciamoli mettere anche qua.