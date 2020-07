IL NAPOLI PERDE LE RESIDUE SPERANZE DI CHAMPIONS

03/07/2020 Gli azzurri si fanno sorprendere nel secondo tempo per errori evitabili e per l bravura degli avversari capaci in 10 minuti di fare due reti.

L’Atalanta stende il Napoli 2-0 e prosegue la sua marcia I bergamaschi si impongono nel match valido per la 29esima giornata con le reti di Pasalic al 47′, a segno con un colpo di testa ravvicinato, e di Gosens, che al 55′ finalizza una manovra corale con un sinistro in diagonale. Il successo, il quarto dalla ripresa del campionato e il settimo consecutivo in Serie A, consente all’Atalanta di salire a 60 punti e blindare ulteriormente il quarto posto. Il Napoli rimane a quota 45 e deve abbandonare le residue ambizioni di arrivare in zona Champions.