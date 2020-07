Calcio, Napoli femminile conferma l’allenatore Marino

Il Napoli Femminile ha deciso di confermare l’allenatore Marino per la prossima stagione di Serie A . Questo il comunicato ufficiale: “Giuseppe Marino sarà l’allenatore del Napoli Femminile anche nella stagione 2020-2021. Il tecnico, artefice della doppia promozione dalla C alla A nelle ultime due stagioni (e già promosso in massima serie con il Napoli Femminile nel 2012) è chiamato dunque a disputare un nuovo campionato di A con la squadra della sua città natale come già avvenne nella stagione 2012-2013 (quando il Napoli Femminile arrivò al quinto posto, miglior risultato di sempre). L’accordo con il presidente Lello Carlino e l’amministratore unico Francesco Tripodi è stato raggiunto con piena soddisfazione delle parti”. Mister Marino ha così espresso la sua soddisfazione: “Nuova stagione, vecchio amore. Grazie al club per la fiducia accordatami, daremo il massimo!”.