ZONE A PREVALENZA TURISTICA.

Qualche giorno fa su La7 il sindaco di Rimini Andrea Gnassi ha parlato dell’istituzione di “Zone Blu economiche”. Ovvero di area dove il turismo é prevalente e gli effetti del Covid 19 sono stati decisamente più deleteri e negativi che altrove. Il comparto turistico, come ben si sa, sarà purtroppo l’ultimo a ripartire ed a mettersi a “regime”, sicchè vi é bisogno di misure straordinarie di protezioni e ammortizzatori sociali per i tanti lavoratori ed imprenditori della variegata filiera del turismo. Ad onor del vero il buon Sergio Fedele presidente della ATEX già a Marzo aveva suggerito e spronato tutte le categorie del comparto ad avere un comportamento unitario ed ufficiale per aver maggior visibilità ed importanza agli occhi delle autorità preposte. Già i lavoratori e gli imprenditori del turismo partono in questa vicenda con l’handicap della non esistenza di un vero e proprio ministero esclusivo del turismo, pur ricoprendo il settore il 13% del P.I.L. nazionale. Quindi l’istituzione di zone a prevalenza turistica ( o zone blu come le chiama il sindaco di Rimini) creerebbe una serie di aree speciali per la ripartenza e l’ammortizzamento sociale dei lavoratori. Nel caso della Campania una zona a prevalenza turistica dovrebbe costituirsi in costa sorrentina ( includendo i sei comuni costieri). Ovviamente andrebbero costituite altre zone a prevalenza turistica ( Costa Amalfitana, Capri , Ischia, Pompei , costa cilentana). E gli aiuti sia governativi che regionali o locali avessero ovviamente un aspetto prevalente per tutto il comparto in questione. L’evento epocale di questa pandemia ha preso alla sprovvista un pò tutti; i lavoratori e gli imprenditori del settore sono rimasti sorpresi e poi basiti dall’evolversi della pandemia e si é quindi mancato un pò in articolazione delle iniziative intraprese a sostegno del comparto. Purtroppo, con tanta buona volontà si è proceduto a tentoni, in maniera autonoma, personale, disarticolata, e quindi i lavoratori e gli imprenditori sono stati abbastanza bistrattati, se non dimenticati dalle autorità. A tale situazione ha contribuito amche la variegata classificazione fiscale e professionale dei lavoratori turistici. In questo marasma di partite IVA, cooperative , pivcole società e prestazioni occasionali, le varie guide turistiche, accompagnatori, autisti NCC, vettori, dipendenti alberghieri, albergatori, tenutari di strutture extralberghiere e quant’altro hanno incontrato mille difficoltà. A tutt’oggi risulta che solo una minima parte ( irrilevante) dei lavoratori del comparto abbia potuto usufruire dei bonus o della cassa in deroga. Quest’ultima é burocraticamente differente dalla cassa integrazione. Quindi non resta che articolare e veicolare le richieste di tutte le categorie del comparto in un’unica piattaforma che possa affrontare globalmente le avversità del momento.