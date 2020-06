ZIELINSKI PRONTO AL RINNOVO

NAPOLI 2020/2021

Si delinea il nuovo Napoli con trattative definitive e e rinnovi importanti. Il rinnovo di Zielinski è sempre più vicino, non filtra alcun ottimismo per la permanenza di Milik in azzurro. Polacchi al bivio e la coppia sembra dividersi con Arek Milik che accetta altre offerte.

Per Piotr sembra ormai imminente la firma sul contratto di conferma, come già scritto da diversi media negli ultimi giorni. Per quanto riguarda Arek, invece, da Castel Volturno filtra pessimismo e il suo futuro sembra essere sempre più proiettato lontano dal Vesuvio.