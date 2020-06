Weekend nel Cilento per Luigi Di Maio

Week end di relax a Palinuro per Luigi Di Maio. Il ministro degli Esteri è arrivato in Cilento nella tarda serata di ieri insieme alla fidanzata Virginia Saba. Di Maio trascorrerà il fine settimana a casa di amici. Questa mattina ha fatto colazione nel centro del paese, poi bagno alla Marinella dove ha salutato anche amici e simpatizzanti. Di Maio è un habitué del Cilento, da oltre venti anni trascorre le vacanze estive a Palinuro. “Si torna sempre dove ci si trova bene – ha raccontato il Ministro – Qui ho trascorso con la mia famiglia le estati più belle. Mi sento a casa. Un luogo meraviglioso, da vivere e da scoprire. Sono certo che arriveranno anche i turisti”. Nell’agenda del ministro, almeno fino a domenica sera, non è previsto nessun impegno istituzionale. Unica eccezione, oggi pomeriggio, un incontro privato con il sindaco di Centola Carmelo Stanziola.