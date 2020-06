Weekend caprese anche per Giulia De Lellis ed Andrea Damante

Tanti i vip sbarcati a Capri oggi per trascorrere il weekend. Tra questi è stata avvistata la coppia formata da Giulia De Lellis e Andrea Damante, influencer e volti noti della tv e della musica. I 2 hanno trascorso la giornata a mare, documentando in presa diretta su Instagram i propri spostamenti. Lui si è divertito con giochi d’acqua davanti ai Faraglioni mentre lei era impegnata in un servizio fotografico in bikini pubblicato sui social network. In serata poi sono stati visti a passeggio con amici in via Camerelle.