Volontari di Positano in riunione . A quando un canile in Costiera amalfitana?

Volontari di Positano in riunione Nessun animale deve essere lasciato solo. Gli animali devono essere soccorsi! Proprio per questo i volontari della perla della Costiera amalfitana si sono riuniti in biblioteca comunale .

Tante le iniziative per i nostri amici a quattro zampe, dalle richieste di adozione, alla raccolta fondi per le cure. Serve sicuramente un rifugio e un canile in Costa d’ Amalfi, dove i nostri amici sarebbero sicuramente più curati e sorvegliati di altre analoghe strutture-lager, obbligo che i comuni potrebbero assolvere, per obbligo di legge, almeno in maniera consortile.

Intanto complimenti, Positanonews è sempre al vostro fianco.