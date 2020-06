Visitare Napoli sarà più facile e conveniente grazie alla card turistica digitale “Naples Pass City”. Ecco tutte le agevolazioni

Napoli è da sempre una delle mete italiane preferite dai turisti grazie alla sua bellezza ed ai suoi numerosi monumenti e tesori artistici. Ed ora visitare la città diventa ancora più semplice e conveniente grazie alla card turistica digitale “Naples Pass City” che permette di ottenere sconti ed agevolazioni sull’intero territorio comunale e l’utilizzo libero dei servizi di trasporto pubblico.

La card digitale sarà disponibile dal prossimo 6 luglio, costerà 69,70 euro ed avrà una validità di tre giorni. Ecco tutte le agevolazioni che si potranno ottenere grazie alla “Naples Pass City”:

– Possibilità per 48 ore di muoversi illimitatamente con il trasporto pubblico ovunque nella città di Napoli.

– Ingresso incluso al Museo Archeologico Nazionale Mann

– Ingresso incluso al Museo di Capodimonte

– Ingresso incluso al Palazzo Reale

– Ingresso incluso al Complesso monumentale San Lorenzo Maggiore – La Neapolis Sotterrata

– Ingresso incluso al Museo Tesoro di San Gennaro

– Ingresso incluso al Museo Filangieri

– Ingresso incluso alla Galleria Borbonica

– Ingresso incluso alle Catacombe di San Gennaro

– Sconto del 50% per l’ingresso ai seguenti musei: Pio della Misericordia, Certosa e Museo di San Martino, Villa Pignatelli

– Sconti fino al 40% presso le più importanti e storiche attività di Napoli e della Campania (lista consultabile scaricando gratuitamente l’app Napes Pass per Apple o Android)

– Sconto del 20% di sconto su tutte le tratte Snav per le Isole di Ischia e Procida.

Inoltre il pass includerà in regalo un trancio di pizza take away a scelta tra le pizzerie: I Decumani (via Tribunali), Isabella De Cham (Rione Sanità), Pizzeria al 22 (Pignasecca) oppure un’ora di noleggio di una bicicletta elettrica a Piazza del Gesù per vivere l’esperienza di un free bike tour nel centro storico patrimonio Unesco.