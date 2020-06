Vincenzo De Luca parla di Ravello: “Secondo me è il posto più bello del mondo”. All’evento “Le vie dell’amicizia: concerto per la Siria” di qualche ora fa in Cilento, il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca è tornato a parlare di Ravello, in Costiera Amalfitana, da lui ritenuto “il posto più bello del mondo”.

Il Governatore ha parlato di come la nostra Regione sta provando a ripartire dopo il lock down, focalizzandosi soprattutto su eventi e bellezze naturalistiche.

“Se c’è una città che può parlare al mondo quella è Napoli. Abbiamo cominciato questo percorso della cultura e del turismo già da un po’ di tempo. Abbiamo avuto un primo evento a Ravello dove abbiamo celebrato i 140 anni dall’arrivo di Wagner. Abbiamo costruito un bel evento, nei giardini di Ravello, abbiamo avviato una campagna promozionale soprattutto in Germania. Ravello, come dico io, è il posto più bello del mondo. Paestum è l’unico luogo al mondo nel quale si riesca a respirare un clima di religiosità profonda, si riesce a capire perché sono stati realizzati li quei templi”.