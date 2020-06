Oggi, come ogni venerdì, c’è stato il consueto intervento del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca che ha fatto il punto della situazione sull’andamento dei contagi in Campania, concentrandosi in particolar modo su quanto sta avvenendo a Mondragone e sulle importanti iniziative che la Regione Campania sta mettendo in campo in tutti i settori.

De Luca ha sottolineato che, sottratto il numero dei positivi legati al focolaio di Mondragone, la Campania resta una regione a contagi zero.