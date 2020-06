Vietri sul Mare, spiaggia blindata all’insaputa del sindaco e “Pericolo caduta massi”

La spiaggia è nel territorio del comune di Vietri sul Mare, anche se l’area è utilizzata da sempre dai bagnanti di Salerno che vi accedono dal parcheggio di via Ligea. «Sono arrivata sulla spiaggia e ho trovato sbarrato l’accesso sia da terra che da mare – racconta la signora Lucia Di Giovanni. Mi sono appoggiata vicino alla grata e non mi sono neanche stessa sulla sabbia, quando è arrivato un signore che ha detto che lì non potevo stare. A questo punto si è avvicinata un’altra bagnante, che poi si è rilevata essere un avvocato, seguita da una seconda da persona: pure loro sono rimaste disorientate, visto che la spiaggia era stata chiusa anche da mare».

«Poco dopo – aggiunge – sono arrivati due poliziotti che hanno identificato sia me che l’avvocatessa: a loro abbiamo fatto notare che sulla palizzata c’era un foglio di carta attaccato, con su scritto solo “pericolo caduta massi”, senza indicare chi lo avesse messo, la Capitaneria di porto, il Comune di Vietri o altri. Gli agenti hanno fotografato il cartello e ci hanno consentito di rimanere sedute sulla battigia ».

Il sindaco di Vietri Sul Mare, Giovanni De Simone, della palizzata sulla spiaggetta libera non sapeva nulla e ha assicurato che questa mattina avrebbe disposto accertamenti su chi ne avesse deciso la chiusura. Al di là di quanto accaduto nello specifico, tutta la fascia Costiera, da punta della Campanella fino a Vietri sul Mare e difatti anche fino a Salerno, quale naturale prosecuzione, è un’area la cui fragilità idrogeologica di costoni rocciosi emerge sempre più frequentemente. Più volte interessati da frane, hanno spesso un equilibrio precario. Cadute massi che interessano tutta la costa, dall’Amalfitana fino a quella del capoluogo. Proprio il tratto tra Vietri e Salerno, inoltre, è interessato anche un intenso passaggio di mezzi pesanti e di auto, per quasi tutte le ore del giorno, con un carico statico notevole che ovviamente acuisce la fragilità dell’area in questione. Un pezzo di costa problematico e da anni, che nonostante interventi di risanamento, continua ad avere problemi di stabilità e dove intervengono varie competenze di enti e interessi legittimi di privati. Il destino di quel pezzo di spiaggia ora assume un livello emblematico anche di accessibilità alle spiagge, specie in questa fase 2, che può essere limitata solo ed esclusivamente per motivi di sicurezza pubblica.