Vietri sul mare. Rissa tra ragazzi. Il sindaco Giovanni De Simone “Domani chiuse spiagge libere, misura temporanea” ESCLUSIVA

Vietri sul mare ( Salerno ) Finito il lockdown e l’incubo coronavirus covid-19 ricomincia l’assalto alle spiagge ambite come quelle della porta della Costiera amalfitana. A Marina di Vietri sul Mare. una futile rissa tra ragazzi sarebbe scattata in seguito forse a delle avances ricevute da una ragazza in spiaggia secondo alcuni, secondo altre testimonianze raccolte da Positanonews per le tifoserie diferse, da Pagani un gruppo della paganese e tifosi della salernitana. . Dalle parole ai fatti il passaggio è stato breve. In un attimo si sono fronteggiati due gruppetti di giovani a calci e pugni. Solo l’intervento dei carabinieri e di alcuni residenti ha evitato il peggio. “E’ successo tutto in una frazione di secondi – dice il sindaco di Vietri Giovanni De Simone -, si tratta di ragazzi dai 14 ai 14 anni e non è chiaro quale sia stato davvero il motivo scatenante. Sicuramente c’è troppa affluenza nei finesettimana e , almento temporaneamente, domani chiuderò le spiagge libere. Una misura precauzionale anche per evitare assembramenti, una misura comunque temporanea” . La Costa d’ Amalfi finito il lockdown ricomincia ad avere i problemi di sempre, anche l’assalto alle spiagge e al Sentiero degli dei di cui abbiamo parlato oggi e sicuramente non sarà facile gestire i lidi con le necessarie misure di contenimento .