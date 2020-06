Vietri sul Mare, riparte l’ascensore panoramico. Il sindaco: “Pronto un programma di mobilità”

In seguito a quell’episodio furono avviate le dovute verifiche tecniche per assicurare il perfetto funzionamento dell’elevatore. A dire il vero, il funzionamento è stato altalenante negli ultimi 14 mesi, da quando c’è stata l’inaugurazione con le autorità in posa.

La messa in funzione è arrivata solo alla fine della scorsa settimana con il definitivo placet del Ministero delle infrastrutture i cui tecnici hanno dato il via libera alla riaccensione. L’ascensore sarà in funzione dalle 7,30 alle 22,00 durante tutto il periodo estivo. Stavolta si spera non faccia altri scherzi come il batticuore fatto prendere ai turisti con la discesa rapida e a forte velocità.