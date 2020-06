Vietri sul Mare, ordinanza spiagge: il consigliere regionale Borrelli scrive al comune

La questione spiagge in Costiera Amalfitana sta diventando calda, tra la necessità di dotarsi di servizi, per garantire le misure anti-Covid, con l’adozione di linee guida che garantiscono sicurezza per i bagnanti sull’arenile e i residenti delle località della Divina. Dopo l’annuncio della riapertura delle spiagge a Vietri sul Mare da parte dell’amministrazione guidata da Giovanni De Simone, le disposizioni che partiranno questa settimana non sono piaciute soprattutto ai non residenti, che hanno segnalato il problema al consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli. L’esponente dei Verdi ha annunciato su Facebook che chiederà delucidazioni al comune:

“Alcuni cittadini ci hanno segnalato una notizia che sta facendo il giro del web – scrive Borrelli – Ci segnalano che che il sindaco di Vietri sul Mare avrebbe stabilito che, per le spiagge libere, tutti coloro che non sono residenti o non hanno abitazioni sul territorio comunale dovranno pagare un euro a postazione e per ciascun turno (i turni sono due) e prenotarsi telefonicamente per garantirsi l’ingresso. Troviamo molto discutibile, in un momento del genere, applicare questo metodo. Abbiamo inviato una nota al Comune per saperne di più”.