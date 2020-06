Vietri sul Mare, malore in spiaggia: ragazza rallenta soccorsi per non abbandonare il fidanzato

Una storia d’amore, di quelle belle, in cui due innamorati non riescono a separarsi nemmeno per motivi di salute. Ma in tempi di coronavirus la vicinanza non è consentita, soprattutto nelle ambulanze. Dettaglio sul quale, la donna innamorata, aveva sorvolato. Ecco la vicenda riportata da Antonio Di Giovanni, La Città di Salerno.

Martedì pomeriggio l’uomo si è sentito male mentre la coppia di fidanzati era a passeggio. La ragazza ha allertato il 118. Sul posto sono giunti i medici. Deciso il trasporto in ospedale a Salerno, la fidanzata si è introdotta nell’ambulanza ma, come da protocollo, gli operatori sanitari le hanno chiesto di scendere. La donna ha puntato i piedi. A nulla sono valse le spiegazioni del personale medico. La ragazza non voleva sentire ragioni, non avrebbe mai lasciato il suo fidanzato collassato. Alla Marina di Vietri sono giunti i vigili urbani e i carabinieri. Dopo una lunga trattativa, è stato trovato il compromesso. Con il traffico bloccato e decine di persone a seguire la scena, l’ambulanza con il paziente è potuta partire. La signora è stata accompagnata dai militari. Inevitabile la corsa al lotto.