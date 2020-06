Vietri sul Mare. Il sindaco Giovanni De Simone rassicura: “Al momento nessun caso positivo in città”

Vietri sul Mare. Il sindaco Giovanni De Simone, attraverso un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, rassicura i cittadini: “Al momento non si registra nessun caso positivo al Covid a Vietri sul Mare. Voglio tranquillizzare la cittadinanza e voi tutti che non è giunta nessuna comunicazione ufficiale rispetto alla positività di un nostro concittadino. Invito tutti a mantenere la calma e seguire i canali di comunicazione preposti per evitare notizie incontrollate che possono generare preoccupazione. Così come è avvenuto nei mesi scorsi, sarò io stesso a comunicare eventuali casi positivi, qualora dovessero essere riscontrati. Al momento, ripeto, nessun caso positivo è risultato tra i cittadini di Vietri sul Mare”.