Vietri sul Mare, furto della Madonna di Ciroppoli: è caccia ai ladri

Furto a Vietri sul Mare: la notte scorsa ignoti hanno rubato la statua della Madonna nell’area Ciroppoli, posizionata in un’edicola votiva in ricordo di un pellegrinaggio dei frati francescani e curata dai residenti.

La statua della Madonna che, da oltre 60 anni, proteggeva gli abitanti di uno dei posti più incantevoli di Vietri sul Mare è stata rubata la notte scorsa. Ciroppoli è il primo insediamento, secondo gli storici, degli abitanti vietresi che, per sfuggire alle scorribande dei Saraceni, trovarono rifugio in questo posto dislocato nella zona più alta del borgo costiero.

La Madonna era stata posta in una edicola votiva circa 60 anni fa in ricordo di un pellegrinaggio dei frati francescani, e, come la piazzetta, le panchine ed i muri, veniva curata dai residenti “custodi” del loro posto, reso amabile con tanto di turni di pulizia e piccole manutenzioni.