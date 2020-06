Vietri sul Mare. Entra in funzione definitivamente il vettore meccanico, ascensori in funzione dalle 7.30 alle 22.

Entra in funzione definitivamente il vettore meccanico che collega la stazione ferroviaria con piazza Matteotti di Vietri sul Mare. Gli ascensori saranno in funzione dalle 7,30 alle 22,00 durante il periodo estivo. «Da questa mattina – spiega il sindaco Giovanni De Simone – il vettore meccanico di Vietri sul Mare è perfettamente funzionante e sarà operativo tutti i giorni. Si tratta di un’opera strategica per la mobilità e per i collegamenti. I due ascensori consentiranno di raggiungere velocemente la stazione di Vietri sul Mare e viceversa il centro cittadino. E’ solo un pezzo del programma di mobilità che stiamo mettendo in atto e che riguarderà tutto il territorio»