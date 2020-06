Vietri sul Mare. Elenco di avvocati a cui affidare incarichi professionali per rappresentanza e difesa dell’Ente.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 35/2020 del 21/05/2020, resa esecutiva ai sensi dell’art.134, 4° comma del D.lgs. 267/2000, l’Amministrazione comunale intende costituire un Elenco ristretto di avvocati (short list) cui affidare incarichi professionali per rappresentanza e difesa in giudizio dell’Ente nonché per la trattazione stragiudiziale di problematiche di particolare complessità non rientranti tra le normali attività dell’Ente e non affrontabili con le professionalità interne.

La richiesta di iscrizione alla Short list dovrà essere inoltrata a mezzo pec al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.vietri-sul-mare.sa.it e dovrà contenere la presente dicitura: “Domanda di iscrizione Short list Avvocati di fiducia”.

La richiesta dovrà pervenire con le suddette modalità di posta certificata entro e non oltre le ore 12.00 del 26 giugno 2020.